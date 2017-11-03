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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Бубнов: "Урал" задумывается об участии в Лиге Европы. Почему бы и нет?
Известный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура РФПЛ "Урал" – "Динамо". Встреча состоится сегодня и стартует в 17.30 мск.
"Прогноз: 1:0. "Урал" – фаворит, который играет дома и (почему бы нет?) задумывается об участии в Лиге Европы", – цитирует Бубнова "Sportbox".
"Прогноз: 1:0. "Урал" – фаворит, который играет дома и (почему бы нет?) задумывается об участии в Лиге Европы", – цитирует Бубнова "Sportbox".
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