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Александр Бубнов: "Урал" задумывается об участии в Лиге Европы. Почему бы и нет?

Известный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 16-го тура РФПЛ "Урал" – "Динамо". Встреча состоится сегодня и стартует в 17.30 мск.

"Прогноз: 1:0. "Урал" – фаворит, который играет дома и (почему бы нет?) задумывается об участии в Лиге Европы", – цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Урал Динамо
Сегодня, 12:39
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№2 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 13:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Женёка
Мы это уже проходили не один раз! Команда до определенного момента идет вверху, потом руководство понимает что не сможет финансово потянуть ЛЧ/ЛЕ и команда потихоньку, чтобы не очень заметно было, вдруг начинает играть не так хорошо как в начале! И хоп удобненькое, ни к чему не обязывающее место в середине таблицы...

Участие в Еврокубках - это возможность команде заработать. Тогда не понятна логика руководства клуба.
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 13:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
"УРАЛ" ЗАДУМЫВАЕТСЯ ОБ УЧАСТИИ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ. ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?

Мы это уже проходили не один раз! Команда до определенного момента идет вверху, потом руководство понимает что не сможет финансово потянуть ЛЧ/ЛЕ и команда потихоньку, чтобы не очень заметно было, вдруг начинает играть не так хорошо как в начале! И хоп удобненькое, ни к чему не обязывающее место в середине таблицы...
Регистрация: 6.05.2009
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