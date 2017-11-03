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Юрий Семин: на то, что Гильерме и Эдер сыграют с ЦСКА, шансов очень-очень мало

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Шерифа" (1:2) и рассказал о травмах Гильерме и Эдера.

– Очень большую негативную роль сыграла травма Гильерме. Как-то немножко растерялись. Причем полевые игроки… Знали, что Гильерме надежен, а тут после его замены появилась растерянность.

– Что с ним? Есть ли шанс, что выйдет против ЦСКА?

– Сейчас сложно сказать. Но мне кажется, что шансов очень-очень мало. Это растяжение передней поверхности бедра, а тут всего два дня до матча. Хотя посмотрим.

– А что с Эдером?

– У него еще более серьезная травма. Надорвал заднюю поверхность бедра…

– Как же теперь восстанавливаться за два дня до игры с ЦСКА?

– Во-первых, есть такое понятие, как волевые усилия. Плюс будем стараться сделать определенные замены. О следующем матче будем думать уже завтра.

– Вам не кажется, что клубу надо более активно участвовать в верстке календаря? У ЦСКА сейчас – четыре дня на восстановление. У вас – два.

– Полностью согласен. В данном случае календарь для нас достаточно сложный. Почему он такой, мне говорить сложно. Нужно уделять его составлению большое внимание, – передает слова Семина "СЭ".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 12:47
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№5 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 13:59) #
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online

Сухина в Европе не котируется. Мешкова против Шерифа нет.
Регистрация: 23.09.2008
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:33) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: нетрал
стало быть, уступите местечко то?

Как минимум не в этом туре. Если даже вы Рубин обыграете, Локо останется на первом месте при любом исходе игры с ЦСКА. Вчера Зенит тоже не блеснул, хоть и не проиграл, а с Бердыевым в гостях будет не легче чем с Русенборгом.
Регистрация: 29.10.2010
№3 Написал: Kostik (Сегодня, 13:20) #
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online

Они хоть вчера вспотели? Пешком весь матч ходили,ЦСКА за один тайм уже на всю неделю набегались, так что силы равны
Регистрация: 20.03.2008
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:12) #
  • -1
  •  (7)

Юрий Палыч, интересно послушать, насколько далеко вы собрались в ЛЕ с такой унылой игрой?
Цитата: Domminion
Больше всего расстроило не поражение, а травмы игроков. И так скамейка короткая, а тут еще это...невезучий вечер :(

Какой невезучий вечер? Шериф был сильней по всем статьям.
И это Шериф, боюсь представить, что бы сделали какой-нибудь Коньякспор или Аполлон.

Удачи, Коням!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Domminion Russia (Сегодня, 12:50) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Больше всего расстроило не поражение, а травмы игроков. И так скамейка короткая, а тут еще это...невезучий вечер :(
Регистрация: 2.06.2017
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