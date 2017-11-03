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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Семин: на то, что Гильерме и Эдер сыграют с ЦСКА, шансов очень-очень мало
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Шерифа" (1:2) и рассказал о травмах Гильерме и Эдера.
– Очень большую негативную роль сыграла травма Гильерме. Как-то немножко растерялись. Причем полевые игроки… Знали, что Гильерме надежен, а тут после его замены появилась растерянность.
– Что с ним? Есть ли шанс, что выйдет против ЦСКА?
– Сейчас сложно сказать. Но мне кажется, что шансов очень-очень мало. Это растяжение передней поверхности бедра, а тут всего два дня до матча. Хотя посмотрим.
– А что с Эдером?
– У него еще более серьезная травма. Надорвал заднюю поверхность бедра…
– Как же теперь восстанавливаться за два дня до игры с ЦСКА?
– Во-первых, есть такое понятие, как волевые усилия. Плюс будем стараться сделать определенные замены. О следующем матче будем думать уже завтра.
– Вам не кажется, что клубу надо более активно участвовать в верстке календаря? У ЦСКА сейчас – четыре дня на восстановление. У вас – два.
– Полностью согласен. В данном случае календарь для нас достаточно сложный. Почему он такой, мне говорить сложно. Нужно уделять его составлению большое внимание, – передает слова Семина "СЭ".
– Очень большую негативную роль сыграла травма Гильерме. Как-то немножко растерялись. Причем полевые игроки… Знали, что Гильерме надежен, а тут после его замены появилась растерянность.
– Что с ним? Есть ли шанс, что выйдет против ЦСКА?
– Сейчас сложно сказать. Но мне кажется, что шансов очень-очень мало. Это растяжение передней поверхности бедра, а тут всего два дня до матча. Хотя посмотрим.
– А что с Эдером?
– У него еще более серьезная травма. Надорвал заднюю поверхность бедра…
– Как же теперь восстанавливаться за два дня до игры с ЦСКА?
– Во-первых, есть такое понятие, как волевые усилия. Плюс будем стараться сделать определенные замены. О следующем матче будем думать уже завтра.
– Вам не кажется, что клубу надо более активно участвовать в верстке календаря? У ЦСКА сейчас – четыре дня на восстановление. У вас – два.
– Полностью согласен. В данном случае календарь для нас достаточно сложный. Почему он такой, мне говорить сложно. Нужно уделять его составлению большое внимание, – передает слова Семина "СЭ".
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