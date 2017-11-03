Жозе Моуринью предстанет перед судом в деле о неуплате налогов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отправится в испанский суд, где состоится слушание по поводу обвинений в адрес португальца в неуплате налогов, передает BBC.Стороной обвинения утверждается, что Моуринью за время работы в "Реале" не заплатил около 3,3 миллиона евро налогов с незадекларированных доходов с имиджевых прав. Представители Моуринью опровергают наличие долгов.