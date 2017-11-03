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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Жозе Моуринью предстанет перед судом в деле о неуплате налогов
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отправится в испанский суд, где состоится слушание по поводу обвинений в адрес португальца в неуплате налогов, передает BBC.
Стороной обвинения утверждается, что Моуринью за время работы в "Реале" не заплатил около 3,3 миллиона евро налогов с незадекларированных доходов с имиджевых прав. Представители Моуринью опровергают наличие долгов.
Стороной обвинения утверждается, что Моуринью за время работы в "Реале" не заплатил около 3,3 миллиона евро налогов с незадекларированных доходов с имиджевых прав. Представители Моуринью опровергают наличие долгов.
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