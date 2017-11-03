Один из охранников на стадионе "Русенборга" был ранен в стычке с фанатами "Зенита"

Начальник службы безопасности "Русенборга" Арне Энгтрё заявил, что во время матча Лиги Европы с "Зенитом" один из клубных секьюрити получил травму в результате контакта с фанатами российской команды.Ранее сообщалось, что делегат УЕФА проинформирован о случаях вандализма со стороны фанатов "Зенита" на этом матче."Нанесен ли серьезный ущерб стадиону? Да, 80 сидений выломано на гостевом секторе, несколько из них было вышвырнуто на поле. Ни в кого сиденья не попали, никого ими не ранили. Не могу сказать, что были драки, но был ранен один из наших секьюрити. Ему пришлось обратиться к доктору, в ближайшее время мы узнаем о состоянии его здоровья", - сообщил ЭнгтрёСобеседник агентства отметил, что фанаты "Зенита" узнавали у сотрудников клуба о том, где можно приобрести алкогольную продукцию."Никакого алкоголя купить на стадионе или рядом с ним нельзя было. Но фанаты "Зенита" спрашивали меня о том, где можно купить пива. В Норвегии мы не продаем пиво после 8 вечера в магазинах. Единственное, где они могли купить алкоголь – это в ресторанах или где-то еще", - сказал Энгтрё.