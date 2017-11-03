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Один из охранников на стадионе "Русенборга" был ранен в стычке с фанатами "Зенита"

Начальник службы безопасности "Русенборга" Арне Энгтрё заявил, что во время матча Лиги Европы с "Зенитом" один из клубных секьюрити получил травму в результате контакта с фанатами российской команды.

Ранее сообщалось, что делегат УЕФА проинформирован о случаях вандализма со стороны фанатов "Зенита" на этом матче.

"Нанесен ли серьезный ущерб стадиону? Да, 80 сидений выломано на гостевом секторе, несколько из них было вышвырнуто на поле. Ни в кого сиденья не попали, никого ими не ранили. Не могу сказать, что были драки, но был ранен один из наших секьюрити. Ему пришлось обратиться к доктору, в ближайшее время мы узнаем о состоянии его здоровья", - сообщил Энгтрё

Собеседник агентства отметил, что фанаты "Зенита" узнавали у сотрудников клуба о том, где можно приобрести алкогольную продукцию.

"Никакого алкоголя купить на стадионе или рядом с ним нельзя было. Но фанаты "Зенита" спрашивали меня о том, где можно купить пива. В Норвегии мы не продаем пиво после 8 вечера в магазинах. Единственное, где они могли купить алкоголь – это в ресторанах или где-то еще", - сказал Энгтрё.

Р-Спорт
Теги: Зенит
Сегодня, 13:42
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№3 Написал: нетрал (Сегодня, 13:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
на слова веры нет! видео покажите ,где стулья ломают!
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:48) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Вопросы "где можно купить пива?" - это конечно страшно. Особенно для потомков викингов. Долбящаяся в жопу Европа скоро будет сраться от любого шороха. Да и поделом.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Газпром отрулит
Регистрация: 22.09.2007
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