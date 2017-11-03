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Александр Бубнов: в игре ЦСКА и "Локомотива" будет ничья

Известный эксперт Александр Бубнов высказал мнение по поводу предстоящего матча премьер-лиги между ЦСКА и "Локомотивом".

"Прогноз: 0:0. В последнее время "Локо" выглядел предпочтительнее, но еврокубковая неделя сместила акценты. ЦСКА имеет два лишних дня на подготовку, кроме того, находится на эмоциональном подъёме благодаря волевой победе в Базеле.

"Локо" же уступил, Гильерме и Эдер получили травмы, и пусть команда Юрия Сёмина стрессоустойчива, заметно, что у железнодорожников осталось не так много сил. Мой прогноз – ничья", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Локомотив ЦСКА
Сегодня, 13:47
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