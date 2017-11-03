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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Бубнов: в игре ЦСКА и "Локомотива" будет ничья
Известный эксперт Александр Бубнов высказал мнение по поводу предстоящего матча премьер-лиги между ЦСКА и "Локомотивом".
"Прогноз: 0:0. В последнее время "Локо" выглядел предпочтительнее, но еврокубковая неделя сместила акценты. ЦСКА имеет два лишних дня на подготовку, кроме того, находится на эмоциональном подъёме благодаря волевой победе в Базеле.
"Локо" же уступил, Гильерме и Эдер получили травмы, и пусть команда Юрия Сёмина стрессоустойчива, заметно, что у железнодорожников осталось не так много сил. Мой прогноз – ничья", - передает слова Бубнова "Sportbox".
"Прогноз: 0:0. В последнее время "Локо" выглядел предпочтительнее, но еврокубковая неделя сместила акценты. ЦСКА имеет два лишних дня на подготовку, кроме того, находится на эмоциональном подъёме благодаря волевой победе в Базеле.
"Локо" же уступил, Гильерме и Эдер получили травмы, и пусть команда Юрия Сёмина стрессоустойчива, заметно, что у железнодорожников осталось не так много сил. Мой прогноз – ничья", - передает слова Бубнова "Sportbox".
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