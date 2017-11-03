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Станислав Черчесов посетит матч ФНЛ в Калининграде

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов будет присутствовать на матче 21-го тура ФНЛ между "Балтикой" и "Оренбургом", передает Клопс.Ru со ссылкой на источник в РФС.

Сообщается, что Черчесов уже приобрел билет на авиарейс из Москвы в Калининград и обратно. Матч 21-го тура ФНЛ пройдет 4 ноября.
Теги: Черчесов
Сегодня, 13:57
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