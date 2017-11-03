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Александр Тарханов рассказал, кого из россиян взял бы в "Урал"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал о селекции, а также ответил на вопрос каких двух российских футболистов взял бы в свою команду, если бы была такая возможность.

"Мы занимаемся селекцией. Хорошие игроки всегда были тут. В сезоне-15/16 ушло сразу несколько ведущих футболистов, и мы потеряли всю среднюю линию и боролись за выживание. Сейчас у нас есть Димитров, Бикфалви, Ильин, Бавин, Евсеев".

Кого из россиян взял бы в команду? Из двух любых российских футболистов я бы взял Смолова и Ерохина (смеётся). Потому что знаю их, работал с ними. Из молодых очень нравятся Алексей Миранчук и Александр Головин", - цитирует Тарханова "Новая газета".
Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 14:31
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:56) #
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Всю по делу...добавил бы Кучаева...если будет так же прибавлять...в игре с Базелем ...заметил то что раньше не замечал...его смена скоростей в обводке..это очень большой плюс в его игре....только бы корону не поймал...очень понравился в этой игре...пусть не берёт пример с не когда перспективного Базелюка ...было сразу видно ....звезду поймал...вот и результат.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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