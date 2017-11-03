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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Тарханов рассказал, кого из россиян взял бы в "Урал"
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал о селекции, а также ответил на вопрос каких двух российских футболистов взял бы в свою команду, если бы была такая возможность.
"Мы занимаемся селекцией. Хорошие игроки всегда были тут. В сезоне-15/16 ушло сразу несколько ведущих футболистов, и мы потеряли всю среднюю линию и боролись за выживание. Сейчас у нас есть Димитров, Бикфалви, Ильин, Бавин, Евсеев".
Кого из россиян взял бы в команду? Из двух любых российских футболистов я бы взял Смолова и Ерохина (смеётся). Потому что знаю их, работал с ними. Из молодых очень нравятся Алексей Миранчук и Александр Головин", - цитирует Тарханова "Новая газета".
"Мы занимаемся селекцией. Хорошие игроки всегда были тут. В сезоне-15/16 ушло сразу несколько ведущих футболистов, и мы потеряли всю среднюю линию и боролись за выживание. Сейчас у нас есть Димитров, Бикфалви, Ильин, Бавин, Евсеев".
Кого из россиян взял бы в команду? Из двух любых российских футболистов я бы взял Смолова и Ерохина (смеётся). Потому что знаю их, работал с ними. Из молодых очень нравятся Алексей Миранчук и Александр Головин", - цитирует Тарханова "Новая газета".
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