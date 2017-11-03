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Сергей Паршивлюк: в Ростове удивил стиль вождения. Люди водят как хотят

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк рассказал, что его удивило в Ростове-на-Дону.

"Стиль вождения. Люди водят как хотят! Я думал, что после Москвы буду чувствовать себя уверенно за рулём в любом городе мира, но после Ростова уже не знаю, чего ожидать (смеётся).

Также могу отметить, что люди здесь очень позитивные. Когда случайный прохожий узнает на улице и начинает беседу, то говорит так, как будто мы очень давно знакомы. Все обращаются на "ты", - цитирует Паршивлюка пресс-служба клуба.
Теги: Паршивлюк Ростов
Сегодня, 14:49
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№1 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 15:12) #
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Есть такое дело )
Регистрация: 21.12.2016
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