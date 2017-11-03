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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Горлукович: никто из игроков "Спартака" не заслужил добрых слов после матча с "Севильей" (5)
Сергей Паршивлюк: в Ростове удивил стиль вождения. Люди водят как хотят
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк рассказал, что его удивило в Ростове-на-Дону.
"Стиль вождения. Люди водят как хотят! Я думал, что после Москвы буду чувствовать себя уверенно за рулём в любом городе мира, но после Ростова уже не знаю, чего ожидать (смеётся).
Также могу отметить, что люди здесь очень позитивные. Когда случайный прохожий узнает на улице и начинает беседу, то говорит так, как будто мы очень давно знакомы. Все обращаются на "ты", - цитирует Паршивлюка пресс-служба клуба.
"Стиль вождения. Люди водят как хотят! Я думал, что после Москвы буду чувствовать себя уверенно за рулём в любом городе мира, но после Ростова уже не знаю, чего ожидать (смеётся).
Также могу отметить, что люди здесь очень позитивные. Когда случайный прохожий узнает на улице и начинает беседу, то говорит так, как будто мы очень давно знакомы. Все обращаются на "ты", - цитирует Паршивлюка пресс-служба клуба.
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