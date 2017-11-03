Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Севилья" хочет подать жалобу на поведение игроков молодежной команды "Спартака"

"Севилья" хочет подать жалобу на поведение молодых игроков "Спартака" в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Напомним, в концовке встречи некоторые игроки "Спартака" упали на газон и в шутку симулировали травмы, намекая на подобные действия футболистов соперника по ходу всего матча.

Газета.Ru
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 15:16
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Клоуны епаные, сами последние минут 20 симулировали, с газона не вставали, вели себя как девочки...
Наши парни красавцы, наказали испашек


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 15:29) #
  • -1
  •  (1)

Пусть подают жалобу ...результат жалобы не важен...Спартаковцы Мужики....просто КРАСАВЦЫ.


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.