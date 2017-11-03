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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Сергей Горлукович: никто из игроков "Спартака" не заслужил добрых слов после матча с "Севильей" (5)
Сергей Горлукович: никто из игроков "Спартака" не заслужил добрых слов после матча с "Севильей" (5)
"Севилья" хочет подать жалобу на поведение игроков молодежной команды "Спартака"
"Севилья" хочет подать жалобу на поведение молодых игроков "Спартака" в матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Напомним, в концовке встречи некоторые игроки "Спартака" упали на газон и в шутку симулировали травмы, намекая на подобные действия футболистов соперника по ходу всего матча.
Газета.Ru
Напомним, в концовке встречи некоторые игроки "Спартака" упали на газон и в шутку симулировали травмы, намекая на подобные действия футболистов соперника по ходу всего матча.
Газета.Ru
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