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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит": сектор стадиона "Русенборга" не был оборудован антивандальными креслами
Пресс-служба "Зенита" выступила со своей оценкой поведения болельщиков на гостевом матче с "Русенборгом" (1:1) в рамках Лиги Европы.
"Действительно, на итоговом совещании делегат УЕФА отметил, что на трибуне, где находились болельщики "Зенита", были поломаны кресла (порядка 80 штук), однако данный сектор арены изначально не был предназначен для активного боления и вопреки мировой практике принимающая сторона не оборудовала его антивандальными сиденьями.
"Зенит" не снимает с себя ответственности за ущерб, нанесенный нашими болельщиками, однако не стоит искать в этом злой умысел. Такие вещи случаются, когда гостевая трибуна не подготовлена должным образом.
Стоит отметить, что в целом матч с "Зенитом" стал для "Русенборга" самым массовым с точки зрения количества гостевых болельщиков - порядка 700 человек, несмотря на то, что их стадион в Тронхейме не оснащен современными системами безопасности и видеонаблюдения, матч прошел без серьезных происшествий, что подтверждают представители полиции российской стороны, которые присутствовали на игре", - передает ТАСС слова представителя пресс-службы питерского клуба.
"Действительно, на итоговом совещании делегат УЕФА отметил, что на трибуне, где находились болельщики "Зенита", были поломаны кресла (порядка 80 штук), однако данный сектор арены изначально не был предназначен для активного боления и вопреки мировой практике принимающая сторона не оборудовала его антивандальными сиденьями.
"Зенит" не снимает с себя ответственности за ущерб, нанесенный нашими болельщиками, однако не стоит искать в этом злой умысел. Такие вещи случаются, когда гостевая трибуна не подготовлена должным образом.
Стоит отметить, что в целом матч с "Зенитом" стал для "Русенборга" самым массовым с точки зрения количества гостевых болельщиков - порядка 700 человек, несмотря на то, что их стадион в Тронхейме не оснащен современными системами безопасности и видеонаблюдения, матч прошел без серьезных происшествий, что подтверждают представители полиции российской стороны, которые присутствовали на игре", - передает ТАСС слова представителя пресс-службы питерского клуба.
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