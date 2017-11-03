Матч Россия - Аргентина будут судить словенцы

Словенский арбитр Дамир Скомина назначен главным судьей на товарищеский матч между сборными России и Аргентины.Его ассистентами будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Напомним, игра пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники".