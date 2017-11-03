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Матч Россия - Аргентина будут судить словенцы

Словенский арбитр Дамир Скомина назначен главным судьей на товарищеский матч между сборными России и Аргентины.

Его ассистентами будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Напомним, игра пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники".

ТАСС
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:46
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№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:51) #
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спартаковцы победят зенитовцев
Регистрация: 20.04.2016
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