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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
Матч Россия - Аргентина будут судить словенцы
Словенский арбитр Дамир Скомина назначен главным судьей на товарищеский матч между сборными России и Аргентины.
Его ассистентами будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Напомним, игра пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники".
ТАСС
Его ассистентами будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Напомним, игра пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники".
ТАСС
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