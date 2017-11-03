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Сборная Испании объявила состав на матч с Россией

Объявлен окончательный состав сборной Испании на контрольный матч с командой России, который состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург".

Теги: Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 16:15
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№1 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 16:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
А ничего так состав....Если будут играть как надо...страшно даже представить, что будет с "усатыми"...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
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