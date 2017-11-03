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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
Сборная Испании объявила состав на матч с Россией
Объявлен окончательный состав сборной Испании на контрольный матч с командой России, который состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург".
OFICIAL | Lista de la @SeFutbol para los amistosos ante Costa Rica y Rusia / Spain's call up#SEFlive pic.twitter.com/ENlk6JJ2mv— Selecci?n Espa?ola (@SeFutbol) November 3, 2017
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