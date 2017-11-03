Сборная Испании объявила состав на матч с Россией

OFICIAL | Lista de la @SeFutbol para los amistosos ante Costa Rica y Rusia / Spain's call up#SEFlive pic.twitter.com/ENlk6JJ2mv — Selecci?n Espa?ola (@SeFutbol) November 3, 2017

Объявлен окончательный состав сборной Испании на контрольный матч с командой России, который состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург".