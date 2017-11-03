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Александр Тарханов: самое сложное – удержать позиции и зацепиться за путевку в еврокубки

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов поделился мнением о последних результатах команды.

Напомним, "шмели" на данный момент занимают 5-е место в чемпионате России.

"Какое место есть – такое и есть. Самое сложное – удержать позиции и зацепиться за путевку в еврокубки. Конечно, всем этого хочется, но если посмотреть турнирную таблицу, то нас очень много команд поджимает. Одна осечка – и мы упадем ниже пятого места", - приводит слова Тарханова "Новая газета".
Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 16:28
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:42) #
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Уважаемый....Вы же понимаете всё....что после нового года...команда УРАЛ...БУДЕТ БОРОТЬСЯ....ЗВ ВЫЖИВАНИЯ .....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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