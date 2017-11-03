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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
Александр Тарханов: самое сложное – удержать позиции и зацепиться за путевку в еврокубки
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов поделился мнением о последних результатах команды.
Напомним, "шмели" на данный момент занимают 5-е место в чемпионате России.
"Какое место есть – такое и есть. Самое сложное – удержать позиции и зацепиться за путевку в еврокубки. Конечно, всем этого хочется, но если посмотреть турнирную таблицу, то нас очень много команд поджимает. Одна осечка – и мы упадем ниже пятого места", - приводит слова Тарханова "Новая газета".
Напомним, "шмели" на данный момент занимают 5-е место в чемпионате России.
"Какое место есть – такое и есть. Самое сложное – удержать позиции и зацепиться за путевку в еврокубки. Конечно, всем этого хочется, но если посмотреть турнирную таблицу, то нас очень много команд поджимает. Одна осечка – и мы упадем ниже пятого места", - приводит слова Тарханова "Новая газета".
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