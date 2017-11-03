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Луценко - в атаке "Динамо" на матч с "Уралом"

Стали известны стартовые составы "Урала" и "Динамо" на матч 16-го тура премьер-лиги.

"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин, Евсеев, Кулаков, Бумаль, Бикфалви, Ильин. Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Ароян, Фидлер, Чантурия.

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Луценко. Запасные: Лещук, Цаллагов, Рыков, Калугин, Терехов, Обольский, Вандерсон, Бечирай.
Теги: Динамо Урал
Сегодня, 16:31
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:51) #
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Динамо сегодня победит....знаете по ЧЕМУ......


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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