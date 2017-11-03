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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
Луценко - в атаке "Динамо" на матч с "Уралом"
Стали известны стартовые составы "Урала" и "Динамо" на матч 16-го тура премьер-лиги.
"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин, Евсеев, Кулаков, Бумаль, Бикфалви, Ильин. Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Ароян, Фидлер, Чантурия.
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Луценко. Запасные: Лещук, Цаллагов, Рыков, Калугин, Терехов, Обольский, Вандерсон, Бечирай.
"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин, Евсеев, Кулаков, Бумаль, Бикфалви, Ильин. Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Ароян, Фидлер, Чантурия.
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Луценко. Запасные: Лещук, Цаллагов, Рыков, Калугин, Терехов, Обольский, Вандерсон, Бечирай.
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