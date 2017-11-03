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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
Марио Гетце вызван в сборную Германии на товарищеские матчи
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил заявку национальной команды на товарищеские матчи со сборными Англии и Франции.
Немецкая сборная сыграет командой Англии 10 ноября, а Францией — 14 ноября.
Немецкая сборная сыграет командой Англии 10 ноября, а Францией — 14 ноября.
Das ist der komplette Kader f?r #ENGGER & #GERFRA. #DieMannschaft pic.twitter.com/jegbEiByiq— Die Mannschaft (@DFB_Team) November 3, 2017
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