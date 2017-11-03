Марио Гетце вызван в сборную Германии на товарищеские матчи

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил заявку национальной команды на товарищеские матчи со сборными Англии и Франции.Немецкая сборная сыграет командой Англии 10 ноября, а Францией — 14 ноября.