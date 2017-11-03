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Марио Гетце вызван в сборную Германии на товарищеские матчи

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев огласил заявку национальной команды на товарищеские матчи со сборными Англии и Франции.

Немецкая сборная сыграет командой Англии 10 ноября, а Францией — 14 ноября.

Теги: Сборная Германии
Сегодня, 17:26
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