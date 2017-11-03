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Патрису Эвра грозит минимум 5 матчей дисквалификации

Защитнику "Марселя" Патрису Эвра грозит длительная дисквалификация, сообщает официальный сайт УЕФА.

УЕФА изучит ситуацию с поведением француза на матче с "Виторией" Гимараэш.

36-летний Эвра в результате конфликта с болельщиками собственной команды ударил одного из фанатов ногой и был удален до начала матча.

Эвра дисквалифицирован минимум на один матч. Футболисту грозит минимум 5 матчей дисквалификации.
Теги: Эвра Марсель
Сегодня, 17:10
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