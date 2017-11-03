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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
Патрису Эвра грозит минимум 5 матчей дисквалификации
Защитнику "Марселя" Патрису Эвра грозит длительная дисквалификация, сообщает официальный сайт УЕФА.
УЕФА изучит ситуацию с поведением француза на матче с "Виторией" Гимараэш.
36-летний Эвра в результате конфликта с болельщиками собственной команды ударил одного из фанатов ногой и был удален до начала матча.
Эвра дисквалифицирован минимум на один матч. Футболисту грозит минимум 5 матчей дисквалификации.
УЕФА изучит ситуацию с поведением француза на матче с "Виторией" Гимараэш.
36-летний Эвра в результате конфликта с болельщиками собственной команды ударил одного из фанатов ногой и был удален до начала матча.
Эвра дисквалифицирован минимум на один матч. Футболисту грозит минимум 5 матчей дисквалификации.
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