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"Урал" ушел от поражения в матче с "Динамо"

В матче 16-го тура чемпионата России "Урал" на своем поле поделил очки с "Динамо".

Чемпионат России

16 тур

"Урал" - "Динамо" 2:2

Гол: Балажиц, 20, 90+1 - Шуньич, 50, Терехов, 75

"Урал": Годзюр, Кулаков, Меркулов, Чернов, Балажиц, Бумаль (Фидлер, 54), Димитров, Бавин, Бикфалви, Евсеев, Ильин (Чантурия, 68)

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Хольмен, Шуньич, Темников (Терехов, 27), Зотов (Обольский, 46), Соснин, Сапета, Ташаев, Луценко

Предупреждения: Бавин, 41, Хольмен, 41, Фидлер, 70
Теги: Урал Динамо
Сегодня, 19:24
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