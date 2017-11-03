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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Урал" ушел от поражения в матче с "Динамо"
В матче 16-го тура чемпионата России "Урал" на своем поле поделил очки с "Динамо".
Чемпионат России
16 тур
"Урал" - "Динамо" 2:2
Гол: Балажиц, 20, 90+1 - Шуньич, 50, Терехов, 75
"Урал": Годзюр, Кулаков, Меркулов, Чернов, Балажиц, Бумаль (Фидлер, 54), Димитров, Бавин, Бикфалви, Евсеев, Ильин (Чантурия, 68)
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Хольмен, Шуньич, Темников (Терехов, 27), Зотов (Обольский, 46), Соснин, Сапета, Ташаев, Луценко
Предупреждения: Бавин, 41, Хольмен, 41, Фидлер, 70
Чемпионат России
16 тур
"Урал" - "Динамо" 2:2
Гол: Балажиц, 20, 90+1 - Шуньич, 50, Терехов, 75
"Урал": Годзюр, Кулаков, Меркулов, Чернов, Балажиц, Бумаль (Фидлер, 54), Димитров, Бавин, Бикфалви, Евсеев, Ильин (Чантурия, 68)
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Хольмен, Шуньич, Темников (Терехов, 27), Зотов (Обольский, 46), Соснин, Сапета, Ташаев, Луценко
Предупреждения: Бавин, 41, Хольмен, 41, Фидлер, 70
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