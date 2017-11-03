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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Тарханов: мы вырвали ничью
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью в матче 16-го тура РФПЛ против "Динамо" (2:2).
"Мы вырвали ничью. До этого в наших действиях была суета. Когда находишься вверху, надо совладать с желанием. Замена Бумаля? Она была вынужденной", - сказал Тарханов.
"Мы вырвали ничью. До этого в наших действиях была суета. Когда находишься вверху, надо совладать с желанием. Замена Бумаля? Она была вынужденной", - сказал Тарханов.
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