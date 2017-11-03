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Александр Тарханов: мы вырвали ничью

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью в матче 16-го тура РФПЛ против "Динамо" (2:2).

"Мы вырвали ничью. До этого в наших действиях была суета. Когда находишься вверху, надо совладать с желанием. Замена Бумаля? Она была вынужденной", - сказал Тарханов.
Теги: Тарханов Урал Динамо
Сегодня, 19:46
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