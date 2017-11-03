Александр Тарханов: мы вырвали ничью

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью в матче 16-го тура РФПЛ против "Динамо" (2:2)."Мы вырвали ничью. До этого в наших действиях была суета. Когда находишься вверху, надо совладать с желанием. Замена Бумаля? Она была вынужденной", - сказал Тарханов.