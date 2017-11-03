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Дмитрий Хохлов: в общем можем быть довольны игрой, ребята молодцы

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал ничью в матче 16-го тура РФПЛ против "Урала" (2:2).

"Думаю, что в общем можем быть довольны игрой. Ребята молодцы. То, что нарабатывали, они выполнили, и по самоотдаче претензий нет. Не все получалось, конечно, где-то допускали ошибки, но без этого футбол невозможен. Так что игрой доволен, хотя обидно упускать победу на последних минутах. Но это футбол. Обилие желтых карточек? Это обусловил накал страстей, заряженность на борьбу – никто не хотел уступать. Почему рано делал замены? Мы проигрывали, нужно было что-то менять. Не устраивало положение дел, поэтому сделали замены, чтобы усилить отдельные позиции", – рассказал Хохлов.
Теги: Хохлов Динамо Урал
Сегодня, 20:04
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№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 20:15) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Мы такие речи,от Юрца слыхали, а ВОЗ и нынче там..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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