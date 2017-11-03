Наставник сборной Испании: сборные Коста-Рики и России являются мощными соперниками

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от товарищеских матчей со сборными Коста-Рики и России."Нам предстоит в кратчайшие сроки подготовиться к чемпионату мира. Сборные Коста-Рики и России, с которыми мы проведём товарищеские матчи, являются мощными соперниками. Эти команды могут нам повстречаться в финальной части чемпионата мира", - приводит слова Лопетеги официальный сайт сборной Испании.