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Наставник сборной Испании: сборные Коста-Рики и России являются мощными соперниками

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от товарищеских матчей со сборными Коста-Рики и России.

"Нам предстоит в кратчайшие сроки подготовиться к чемпионату мира. Сборные Коста-Рики и России, с которыми мы проведём товарищеские матчи, являются мощными соперниками. Эти команды могут нам повстречаться в финальной части чемпионата мира", - приводит слова Лопетеги официальный сайт сборной Испании.
Теги: Лопетеги Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 21:06
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