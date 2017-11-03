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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Наставник сборной Испании: сборные Коста-Рики и России являются мощными соперниками
Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от товарищеских матчей со сборными Коста-Рики и России.
"Нам предстоит в кратчайшие сроки подготовиться к чемпионату мира. Сборные Коста-Рики и России, с которыми мы проведём товарищеские матчи, являются мощными соперниками. Эти команды могут нам повстречаться в финальной части чемпионата мира", - приводит слова Лопетеги официальный сайт сборной Испании.
"Нам предстоит в кратчайшие сроки подготовиться к чемпионату мира. Сборные Коста-Рики и России, с которыми мы проведём товарищеские матчи, являются мощными соперниками. Эти команды могут нам повстречаться в финальной части чемпионата мира", - приводит слова Лопетеги официальный сайт сборной Испании.
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