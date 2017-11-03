Василий Уткин: "Зениту" теперь дождаться выходных - и можно менять тренера

Футбольный комментатор Василий Уткин считает, что "Зениту" нужно уволить главного тренера команды Роберто Манчини."Поздравляю "Зенит"! Задача выхода в весну решена. Теперь дождаться выходных – и можно менять тренера, как раз будет пауза на сборные. Сил вам!" – написал Уткин в твиттере.