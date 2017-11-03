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Василий Уткин: "Зениту" теперь дождаться выходных - и можно менять тренера

Футбольный комментатор Василий Уткин считает, что "Зениту" нужно уволить главного тренера команды Роберто Манчини.

"Поздравляю "Зенит"! Задача выхода в весну решена. Теперь дождаться выходных – и можно менять тренера, как раз будет пауза на сборные. Сил вам!" – написал Уткин в твиттере.
Теги: Уткин Манчини Зенит
Сегодня, 21:41
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№21 Написал: mak Ломоносов (Сегодня, 23:06) #
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online

дайте же ему пирацетама! мужику плохо. чтоб как то светиться- пукнет.срыгнет и кайф ловит. суходрочкой занимается пупс
Регистрация: 9.04.2017
№20 Написал: seryu Москва (Сегодня, 23:02) #
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online

В отличии от Орлова, Рейнгольда и им подобных,
Вася, не изображает флюгер, у него всегда свое
мниние, хотя многим оно и не нравится.
Сейчас он прошелся по Зениту, примерно 3 недели
назад он обсирал Спартак на Спорт- FM.
Мне намного интересней читать вью Уткина, чем выше
упомянутых личностей и за это отдельное спасибо Васе.
Регистрация: 17.03.2009
№19 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 22:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
затрахал уже этот бройлер
Регистрация: 3.02.2011
№18 Написал: RDN 5 Москва (Сегодня, 22:41) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Реал»
Вася нашёл врага в лице Манчини, постоянно кусает. В любую отставку верится, но только не в оставку итальянца.
Протеже Фурсенко, протеже аргентинцев и очередной итальянец с громким именем, которому в какой-то момент наскучит в России. Вопрос в том, что он добьётся к этому моменту.
Регистрация: 16.04.2014
№17 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 22:34) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
Что имел ввиду этот придурок???

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smile laughing
Регистрация: 12.08.2009
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:32) #
  • +4
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
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Он, наверное, ваше сиятельство, предполагает, что мы влетим Рубину.
Ну, говно, блин, что взять с куска говна.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№15 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 22:31) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Нет Васюта......Манчини тебе не Луческу!)Тут тебе не ширпотреб......тут индпошив!)
Регистрация: 24.04.2009
№14 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:30) #
  • +1
  •  (7)
online

Когда-то это тело связно мыслило и смешно шутило.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
№13 Написал: Didi Питер (Сегодня, 22:18) #
  • +4
  •  (10)
online

Цитата: Lord_Vik
Сказал бы Васятка такое про Спартак, сразу кумиром бы стал.

Не суди о других по себе, мир состоит не только из свиней.
Регистрация: 6.12.2008
№12 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:16) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Осеннее обострение у телепуза походу
Регистрация: 26.08.2010
№11 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:10) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжы оч смешные конечно.
Сказал бы Васятка такое про Спартак, сразу кумиром бы стал.
А так.. недовольы чето confused
Регистрация: 22.09.2007
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:08) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Что имел ввиду этот придурок???

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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 22:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Ты как со стула упал, башкой вниз ..тут помню, тут...ничего. Слышь, Вася, ты когда-нибудь маленький был? У тебя папа мама был? Зачем ты такой злой, зачем как собака?...
Регистрация: 29.10.2010
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 22:01) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
этому типу стула мало ему трон подавай ...жиробас ...ещё называется спортивный комментатор ...ржу в голос! joy
Регистрация: 26.04.2017
№7 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 21:58) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Видать сильно Вася стукнулся.А может самогону опился..
Регистрация: 24.05.2017
№6 Написал: N-52 (Сегодня, 21:52) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
С Васей - лобзиком плохо было со стулом, но с головой у него ,по всему , еще хуже.
Регистрация: 13.08.2012
№5 Написал: grisha (Сегодня, 21:52) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Была в детстве у соседей свинья Борька, а может у других соседей была свинья Васька *
Кто нибудь знает - эта Васька не за свиней топит ?
Вес подходит и мозги тоже , как у свиньи )))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:52) #
  • +5
  •  (13)

Даже кот, с его оригинальным мышлением не сразу удалось понять Уткина. Наверное, съел что-то не то. так подумал сразу кот. А перваая мысль верна всегда, и только потом вторая., что менять Манчини сейчас- чистое безумие.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:52) #
  • -2
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Что имел ввиду этот придурок??? Ход мыслей ведом только ему, и, предположу, парочке миллионов свиней,- они, как бы, в одной плоскости развития существуют.

Почитай свои посты про Спартак, дурила ипанутая. Ты же спецом минусы набираешь, троллюга жирная.
И чего тебе в Васятке не нравится тогда? confused
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:47) #
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Что имел ввиду этот придурок??? Ход мыслей ведом только ему, и, предположу, парочке миллионов свиней,- они, как бы, в одной плоскости развития существуют.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: suarez пустыня Сонора (Сегодня, 21:44) #
  • +7
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Видимо, без последствий падение со стула не обошлось для Уткина.


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То, что гусеница называет Концом Света, Учитель называет бабочкой. (Д. Шимода)
Регистрация: 25.11.2013
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