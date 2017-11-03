СМИ: Лоик Реми подрался с партнером на тренировке "Лас-Пальмаса"

Нападающий "Лас-Пальмаса" Лоик Реми на одной из тренировок решил выяснить отношения с партнером Усамой Таннаном, утверждает Marcа.Отмечается, что после перепалки никто из игроков не попросил прощения.По некоторым данным, причиной конфликта стали неутешительные результаты команды в текущем сезоне.