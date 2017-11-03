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СМИ: Лоик Реми подрался с партнером на тренировке "Лас-Пальмаса"

Нападающий "Лас-Пальмаса" Лоик Реми на одной из тренировок решил выяснить отношения с партнером Усамой Таннаном, утверждает Marcа.

Отмечается, что после перепалки никто из игроков не попросил прощения.

По некоторым данным, причиной конфликта стали неутешительные результаты команды в текущем сезоне.
Теги: Лас-Пальмас
Сегодня, 22:12
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
никто из игроков не попросил прощения

ага.взяться за мизинцы и сказать "мирись, мирись, и больше не дерись"
до чего докатились


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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