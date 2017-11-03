Хатем Бен-Арфа заинтересовал "Лестер"

Полузащитник "ПСЖ" Хатем Бен-Арфа может продолжить карьеру в "Лестере".Как сообщает ESPN, сделка может состояться уже в зимний трансферный период. Новый наставник английского клуба Клод Пюэль, знакомый с французским хавбеком по работе в "Ницце", сообщил, что был бы не против воссоединения с игроком.Transfermarkt.de оценивает игрока в 10 миллионов евро.