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Хатем Бен-Арфа заинтересовал "Лестер"

Полузащитник "ПСЖ" Хатем Бен-Арфа может продолжить карьеру в "Лестере".

Как сообщает ESPN, сделка может состояться уже в зимний трансферный период. Новый наставник английского клуба Клод Пюэль, знакомый с французским хавбеком по работе в "Ницце", сообщил, что был бы не против воссоединения с игроком.

Transfermarkt.de оценивает игрока в 10 миллионов евро.
Теги: ПСЖ Лестер Трансферы
Сегодня, 23:04
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