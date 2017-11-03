Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:07
Борис Пайкин: хочется надеяться, что сборная не просто достойно сыграет на ЧМ, а займёт призовое место
Борис Пайкин: хочется надеяться, что сборная не просто достойно сыграет на ЧМ, а займёт призовое место
22:39
Защитник "Зенита" Маммана вызван в сборную Аргентины вместо Меркадо, получившего травму в матче со "Спартаком" (2)
Защитник "Зенита" Маммана вызван в сборную Аргентины вместо Меркадо, получившего травму в матче со "Спартаком" (2)
18:44
Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (14)
Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (14)
Хатем Бен-Арфа заинтересовал "Лестер"
Полузащитник "ПСЖ" Хатем Бен-Арфа может продолжить карьеру в "Лестере".
Как сообщает ESPN, сделка может состояться уже в зимний трансферный период. Новый наставник английского клуба Клод Пюэль, знакомый с французским хавбеком по работе в "Ницце", сообщил, что был бы не против воссоединения с игроком.
Transfermarkt.de оценивает игрока в 10 миллионов евро.
Как сообщает ESPN, сделка может состояться уже в зимний трансферный период. Новый наставник английского клуба Клод Пюэль, знакомый с французским хавбеком по работе в "Ницце", сообщил, что был бы не против воссоединения с игроком.
Transfermarkt.de оценивает игрока в 10 миллионов евро.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.