Борис Пайкин: хочется надеяться, что сборная не просто достойно сыграет на ЧМ, а займёт призовое место

Действующий Государственной Думы, президент федерации футбола Ленинградской области, основатель «Тосно» Борис Пайкин в эксклюзивном интервьюподелился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира и рассказал о главных проблемах нашего футбола.– Я был почти во всех городах, видел, как идёт строительство инфраструктуры и стадионов к чемпионату мира. У меня 100-процентная уверенность, что мы успеем всё сделать. Наиболее острые моменты были в двух регионах, сегодня всё подтянулось. В Калининграде строительство вошло в график, в Саранске и других городах то же самое.Сегодня всё идёт к завершению, на всех объектах успеют провести товарищеские матчи, чтобы опробовать поля и инфраструктуру. Параллельно очень успешно занимаемся волонтёрством – после Олимпиады в Сочи мы научились здорово работать и в этом направлении тоже. Так что у меня нет никаких опасений.– Наверное, Черчесов сделал максимально возможное. По последним играм видно, что он определил основной состав команды, подтянул ближайший резерв, посмотрев ряд футболистов. Например, братьев Миранчуков, которые раньше не рассматривались. Сегодня собраны максимально лучшие футболисты, которыми располагает страна.Всё зависит от них. Но не будем забывать, что чемпионат мира проводится в России. Трибуны должны гнать наших вперёд. Зрители – это 12-й игрок. Хочется рассчитывать на хорошее выступление команды.– Я думаю, что игра будет достойной. В домашних стенах непозволительно не играть. Слова «умереть на поле» будут для всех. Зная футбол изнутри, я могу сказать, что собраться на игру на энтузиазме можно с любым противником. Мало того, что хочется надеяться на достойную игру. Хочется надеяться, что сборная займёт призовое место. Не буду говорить первое-второе, но призовое место нам занять по силам, если подходить к каждой игре с желанием и до конца отдаваться игре.– Наоборот это очень хорошо. Товарищеские игры идут по нарастающей: игра с «Динамо», далее с более серьёзными соперниками. И неважно, выиграем мы или нет. Да, поражение будет неприятно для болельщиков, но точно пойдёт на пользу сборной, футболистам и позволит тренерам увидеть болевые точки. Время на их исправление ещё есть. Всегда лучше играть с более сильной командой. Это не расслабляет, желания победить Аргентину гораздо больше, чем «Динамо».– Я не в курсе, платит ли деньги РФС. Но если мы хотим успешного выступления, необходима игра с серьёзными командами. Играть со слабыми, которые сыграют бесплатно, нет большого смысла. Если мы хотим хорошего выступления, безусловно какие-то деньги нужно тратить, это оправдано.– Это прерогатива тренера. Когда был назначен тренер сборной, ему было оказано доверие. Плюс мы как болельщики не знаем физического состояния футболиста, в какой форме он подошёл к игре. Думаем, почему тренер не выпустил таких-то игроков, но мы не знаем, в каком они состоянии. Вмешиваться, критиковать выбор тренера было бы не правильно.– Категорически не согласен. В России футбол – самый массовый вид спорта. Об отсутствии больших результатов говорили уже десятки людей. Я считаю, что нужно начинать подготовку футболистов с раннего возраста. Мы должны уделять внимание детскому футболу. У нас очень большой разрыв между юношеским футболом и командой мастеров, очень большие пробелы в воспитании молодёжи. Мало футбольных школ, не хватает тренерского мастерства. Тысячи тренируются, но только единицы могут стать футболистами клуба даже второй лиги.Этот разрыв и мешает собрать качественные региональные команды, вынуждает привлекать большое количество легионеров. Если не будем, то футбол потеряет зрелищность, а у нас, наоборот, задача вернуть людей на трибуны. 20 лет назад на футбол ходило гораздо больше людей, потому что футбол потерял свою зрелищность. Поменялись не люди, а футбол – он потерял свой азарт. Задача профессиональных клубов и школ – разрыв заполнить, чтобы команды мастеров возвращали людей на трибуны красочной игрой.– Положительно. Сегодня колоссальный разрыв между клубами. Есть клубы первой пятёрки. За ними стоит либо крупная госмонополия, либо серьёзный спонсор. Если посмотреть ниже, идут бюджетные команды. Нельзя на бюджет взваливать профессиональные клубы. Бюджетные средства должны направляться в детский спорт. Было бы правильно создать российский фонд. Есть спонсоры, которые вкладывают в футбол. Распределять из этого фонда деньги по футбольным клубам. Если они хотят сверху, пусть они докладывают по своим возможностям, но главное, чтобы была база. Тогда будет намного больше возможностей. Тогда не будет разрывов зарплат в разы.Легионеры, которые в России получают 1.5-2 миллиона, не будут получать в Европе больше миллиона. А в Россию они меньшие деньги не поедут. У них возникает ассоциация, что если ехать в Россию, то зарплата должна быть удвоена. А с какой стати?– Помощь государства должна быть в становлении детского, подросткового футбола. Это касается всех видов спорта. Если государство не будет обращать внимание на спорт с такого возраста, страна очень многое потеряет. У нас будут просто единицы спортсменов, которые будут завоёвывать медали.– Если ужесточить лимит, то футбол потеряет даже ту зрелищность, которая есть сегодня. Не знаю, что это будет за футбол. Это палка о двух концах: с одной стороны, надо поддерживать наших футболистов, а с другой... Если мы сейчас закроем лимит, то непонятно, кто будет играть. Наберут 5-6 команд составы, а остальные вообще непонятно с кем останутся. Нет в таком количестве у нас профессиональных мастеров.– Я – болельщик ФК «Тосно». Взаимоотношения самые хорошие. Перспективы... Если хватит финансирования, с которым, как и у всех, есть определённые сложности... Нельзя назвать это проблемой, но хотелось бы больше. Если удастся увеличить финансирование, то будет больше уверенности, что клуб не вылетит. Есть уверенность, что клуб не вылетит, потому что в команде очень хорошая атмосфера. Ребята – бойцы, это видно в каждой игре. Авторитетов нет, абсолютно всё равно, против кого играть. Умирают, играют до последней минуты, как показал матч с тем же «Спартаком». Есть характер – значит есть команда.– Я не так сильно обращал на это внимание. Мне нечего прокомментировать, они лучше знают, как средства расходовать. Единственное, поскольку от них в основном приходит время начала матчей, нас не очень устраивает очень раннее время. Выходной день в 2, 4 часа, в час. Хотелось бы в 6-7 вечера.– У руля должен стоять очень профессиональный человек, который хорошо разбирается в общих концепциях. В спорте могут разбираться людей, которые непосредственно ведут спортивные каналы. Не сильно принципиально, насколько первое лицо разбирается в спорте. Главное, чтобы он понимал и адекватно реагировал, когда ему профессионалы докладывают. Тогда можно будет говорить, что человек разбирается в спорте.