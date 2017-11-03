Нападающий сборной Перу подозревается в употреблении кокаина

Форвард сборной Перу Хосе Паоло Герреро после матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Аргентины (0:0) сдал положительную допинг-пробу, сообщает ESPN.Матч состоялся 6 октября в Буэнос-Айресе. Герреро отыграл все 90 минут, а спустя 5 дней также провел полный матч с Колумбией (1:1).Журналист Франсиско Велез утверждает, что речь может идти об употреблении футболистом кокаина. Футболист может получить длительную дисквалификацию.