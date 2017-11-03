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Нападающий сборной Перу подозревается в употреблении кокаина

Форвард сборной Перу Хосе Паоло Герреро после матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Аргентины (0:0) сдал положительную допинг-пробу, сообщает ESPN.

Матч состоялся 6 октября в Буэнос-Айресе. Герреро отыграл все 90 минут, а спустя 5 дней также провел полный матч с Колумбией (1:1).

Журналист Франсиско Велез утверждает, что речь может идти об употреблении футболистом кокаина. Футболист может получить длительную дисквалификацию.
Вчера, 23:46
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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