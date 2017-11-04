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"Айнтрахт" одержал победу над "Вердером"

Чемпионат Германии

12 тур

"Айнтрахт" Ф - "Вердер" 2:1

Голы: Ребич, 17, Мойсандер, 24, Аллер, 89

"Айнтрахт" Ф: Градецки, Виллемс (Тавата, 79), Абрахам, Сальседо, Фалетт, Вольф, Боатенг, Хасебе, Штендера (Гачинович, 67), Аллер, Ребич (Йович, 76)

"Вердер": Павленка, Селасси, Аугустинсон, Мойсандер, Баргфреде (Кайнц, 67), Велькович, Эггештайн (Йоханнссон, 90), Юнузович, Делейни, Бартельс (Бельфодиль, 90+1), Крузе
Теги: Айнтрахт Вердер
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