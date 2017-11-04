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"Бордо" на выезде уступил "Ренну"

Чемпионат Франции

12 тур

"Ренн" - "Бордо" 1:0

Голы: Тулалан, 11 (авто.)

"Ренн": Коубек, Траоре (Данзе, 55), Бааль (Фигейреду, 42), Ньяньон, Бенсебаини (Желен, 46), Мауасса, Силики, Буриго, Андре, Хазри, Мубеле

"Бордо": Костиль, Сабали, Гаич, Отавио, Йованович, Тулалан, Плашил (Санкаре, 46), Вада (Камано, 46), Менди, Малком, Превиль (Кафу, 70)

Предупреждения: Отавио, 41, Андре, 43, Камано, 47, Превиль, 68, Йованович, 70, Хазри, 80, Санкаре, 90
Теги: Бордо Ренн
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