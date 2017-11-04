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"Бетис" вырвал ничью в матче с "Хетафе"

Чемпионат Испании

11 тур

"Бетис" - "Хетафе" 2:2

Голы: Бергара, 18, Портильо, 34, Санабрия, 68, Будебуз, 87

"Бетис": Адан, Барраган, Тошка (Будебуз, 63), Манди, Амат (Руис, 80), Гарсия, Санчес, Камараса (Санабрия, 63), Гуардадо, Тельо, Леон

"Хетафе": Гуайта, Молинеро, Антунеш, Дьене, Кала, Бергара, Арамбарри, Портильо (Оливера, 90), Дьедиу (Мора, 81), Молина, Анхель (Файр, 72)

Предупреждения: Кала, 12, Гарсия, 18, Арамбарри, 32, Антунеш, 33, Дьене, 43, Амат, 53, Файр, 75, Бергара, 85
Теги: Бетис Хетафе
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