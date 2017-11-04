"Краснодар": в Петербурге ноль градусов. Бррр...

"Горожане" приземлились в Пулково. В Петербурге ноль градусов. Бррр..??

Завтра в 16:30 #ТосноКраснодар pic.twitter.com/GknWeP93bn — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 3, 2017

"Краснодар" прилетел в Санкт-Петербург на матч 16-го тура чемпионата России против "Тосно"."Горожане" приземлились в Пулково. В Петербурге ноль градусов. Бррр…", - говорится в твиттере "быков".