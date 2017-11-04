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"Краснодар": в Петербурге ноль градусов. Бррр...

"Краснодар" прилетел в Санкт-Петербург на матч 16-го тура чемпионата России против "Тосно".

"Горожане" приземлились в Пулково. В Петербурге ноль градусов. Бррр…", - говорится в твиттере "быков".

Теги: Краснодар Зенит
Сегодня, 01:30
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№1 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 01:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
брррр ***
у меня на даче бочка с водой к куям промерзла


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
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