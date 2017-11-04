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Гарет Бэйл вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что футболист пропустил весь октябрь из-за повреждения икроножной мышцы. Также часть тренировки в общей группе провели защитники Рафаэль Варан и Даниэль Карвахаль.
Теги: Бэйл Реал
Сегодня, 01:12
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