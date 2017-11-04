Гарет Бэйл вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.Напомним, что футболист пропустил весь октябрь из-за повреждения икроножной мышцы. Также часть тренировки в общей группе провели защитники Рафаэль Варан и Даниэль Карвахаль.