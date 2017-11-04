СМИ: Ахмед Муса дал устное согласие на трансфер в "Халл Сити" к Слуцкому

Форвард "Лестера" Ахмед Муса дал устное согласие на переход в "Халл Сити", сообщает TODAY.NG.Если до января 25-летний форвард не завоюет расположение нового тренера "Лестера" Клода Пюэля, то точно сменит клуб.В этом сезоне Муса не выходил на поле в матчах английской премьер-лиги.