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СМИ: Ахмед Муса дал устное согласие на трансфер в "Халл Сити" к Слуцкому

Форвард "Лестера" Ахмед Муса дал устное согласие на переход в "Халл Сити", сообщает TODAY.NG.

Если до января 25-летний форвард не завоюет расположение нового тренера "Лестера" Клода Пюэля, то точно сменит клуб.

В этом сезоне Муса не выходил на поле в матчах английской премьер-лиги.
Теги: Муса Лестер Халл Сити Трансферы
Сегодня, 01:48
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