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Дарио Срна подарил по комплекту формы "Шахтера" 40 детям

Капитан "Шахтера" Дарио Срна навестил 40 юных футболистов. Большинство из ребят – дети-переселенцы из Донбасса.

Хорватский футболист наблюдал за тренировкой юных футболистов, а затем раздал автографы и подарил каждому по комплекту формы "Шахтера" и мячи.

Дарио Срна поддержал юных спортсменов! Дарио Срна в Киеве встретился с 40 юными футболистами, большинство из которых –...

Posted by FC SHAKHTAR on Friday, 3 November 2017
Теги: Срна Шахтер
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