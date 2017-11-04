Дарио Срна подарил по комплекту формы "Шахтера" 40 детям

Дарио Срна поддержал юных спортсменов! Дарио Срна в Киеве встретился с 40 юными футболистами, большинство из которых –... Posted by FC SHAKHTAR on Friday, 3 November 2017

Капитан "Шахтера" Дарио Срна навестил 40 юных футболистов. Большинство из ребят – дети-переселенцы из Донбасса.Хорватский футболист наблюдал за тренировкой юных футболистов, а затем раздал автографы и подарил каждому по комплекту формы "Шахтера" и мячи.