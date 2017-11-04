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Александр Тарханов: из-за скользкого поля было много брака

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 16-го тура чемпионата России против "Динамо" (2:2) отметил, что игра получилась ожесточенной.

– Ожесточенная игра была, – сказал Тарханов. – "Динамо" – марка высокая, они пытаются уйти из опасной зоны. Мы пытаемся удержаться в группе лидеров. Это сказалось на нашей игре, особенно во втором тайме, где не все получалось. После второго пропущенного мяча преимущество было у нас, мы смогли сравнять счет. Плюс еще момент был у Бикфалви. Но результат справедлив.

– Один удар в створ во втором тайме – не маловато?

– Маловато. У нас есть проблемы впереди. Ильин после травмы, не цепляется за мяч впереди. Бикфалви используем впереди, он у нас лучший на данный момент. Плюс у нас Глушков выпал из строя. Бумаль еще сегодня получил травму. Это сегодня сказалось – было много брака в передачах.

– Как оцените состояние газона?

– Как идеальное. Естественно, скользко сегодня было. Морозец. Много брака было и у них, и у нас.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тарханов Урал Динамо
Сегодня, 03:19
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