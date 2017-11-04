Хави Грасия рассматривается в качестве кандидата на пост наставника "Лилля"

Бывший главный тренер "Рубина" Хави Грасия может возглавить "Лилль", сообщает AS.Отмечается, что нынешний наставник французского клуба Марсело Бьельса покинет команду в ближайшее время из-за плохих результатов.Напомним, Грасия в прошлом сезоне работал в "Рубине", но был уволен в начале лета этого года.