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Хави Грасия рассматривается в качестве кандидата на пост наставника "Лилля"

Бывший главный тренер "Рубина" Хави Грасия может возглавить "Лилль", сообщает AS.

Отмечается, что нынешний наставник французского клуба Марсело Бьельса покинет команду в ближайшее время из-за плохих результатов.

Напомним, Грасия в прошлом сезоне работал в "Рубине", но был уволен в начале лета этого года.
Теги: Грасия Лилль
Сегодня, 03:26
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