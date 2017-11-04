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Болельщик "Локомотива", упавший с трибуны: этот день стерся из моей памяти

Болельщик "Локомотива" Сергей Поляков рассказал о падении с фанатской трибуны высотой около 2,5 метра во время матча премьер-лиги с "Краснодаром" (2:0).

— Меня перевели из реанимации в общую палату. Я наконец-то встал на ноги. Постепенно иду на поправку. Тьфу-тьфу-тьфу! Чувствую себя все лучше и лучше. Отделался малой кровью. Позвоночник и голова целы — это самое главное. Все остальное заживет со временем.

— Как так получилось, что вы упали? Помните этот момент?

— Этот день как будто выпал из моей жизни... Он стерся из моей памяти. Я не помню даже, что было утром. Видимо, сильно ударился головой.

— "Локомотив" оказал какую-то помощь?

— Конечно. Сразу же была организована группа поддержки и сбора финансовых средств, но мои родители отказались от нее – не было необходимости. Я попал в хорошую больницу, и мне ничего не понадобилось. Но все же хочу поблагодарить организаторов. Приятно, что про меня не забыли и действительно хотели помочь.

— Разгромную победу "Локомотива" над "Зенитом" не смотрели?

— В день матча я еще лежал в реанимации, а там нет доступа к интернету и телефону. Вечером прибежали врачи и показали на экране телефона картинку со счетом. Вот тогда я чуть реально в кому не впал! Соскучился по стадиону. Побыстрее бы уже выписали меня, – передает слова болельщика "Лайф".

ВИДЕО - здесь
Теги: Локомотив
Сегодня, 06:55
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