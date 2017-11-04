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Криштиану Роналду тренируется с толстым фитнес-инструктором (видео)

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду опубликовал видеоролик, где он тренируется под руководством фитнес-инструктора с избыточным весом.

Теги: Роналду
Сегодня, 07:53
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№1 Написал: Wilshere (Сегодня, 08:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот в чем секрет его успеха
Регистрация: 4.05.2014
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