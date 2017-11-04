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Александр Григорян: зачем ставить опорником Вернблума, когда есть живой Натхо?

Бывший главный тренер "Арарата" и "Анжи" Александр Григорян дал свою оценку работе Виктора Гончаренко в ЦСКА.

"Я очень высокого мнения о Гончаренко. Меня он подкупает не только как тренер, но и как человек. Мне кажется, это очень сильная личность, чистый парень. Думаю, он добьется огромных высот.

Но некоторых моментов не понимаю. Например, использование в качестве опорника Вернблума, когда есть живой Натхо. У тебя и так проблемы при выходе из обороны в атаку. Наш чемпионат - это какой-то пинг-понг, и хочется видеть качество и игры, которые иногда демонстрирует "Локомотив".

При системе игры ЦСКА 3-1-4-2 Вернблум будет гармоничным дополнением одного из инсайдов. С одной стороны, у него будет возможность вести борьбу, в том числе верховую, с другой — он будет помогать при оборонительных действиях", - передает слова Григоряна "Sports.ru" со ссылкой на эфир "Матч ТВ".
Теги: Григорян ЦСКА Гончаренко
Сегодня, 08:29
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№1 Написал: bassexus Абакан, Хакасия (Сегодня, 08:40) #
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К сожалению, нельзя назвать Натхо стабильным и сильно цепким игроком. Вот Головин с Базелем, кстати, здорово действовал изглубины.
Регистрация: 24.02.2009
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