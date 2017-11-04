Александр Кержаков: круто дебютировать телеведущим именно в таком проекте

5 ноября на "Матч ТВ" выйдет новое тревел-реалити "Команда на прокачку". Самый результативный бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков вместе с экс-футболистом сборной России Ахриком Цвейбой "прокачают" локальные команды, поработав над тренировками, психологией и мотивацией.- Круто дебютировать телеведущим именно в таком проекте. Мы с Ахриком Цвейбой получили отличную возможность помочь небольшим командам своим опытом и навыками,- рассказывает ведущий "Матч ТВ" Александр Кержаков.– Уверен, что такими проектами можно сделать футбол лучше и добавить энтузиазма зрителям.