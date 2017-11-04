Николас Отаменди может не сыграть против сборной России

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Николас Отаменди может не сыграть в товарищеском матче с командой России из-за травмы руки, сообщает As.Напомним, игра состоится 11 ноября на стадионе "Лужники" в Москве. Сообщается, что Отаменди прибудет вместе с "альбиселесте" в Россию, но его участие в игре находится под вопросом.