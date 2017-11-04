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Антонио Конте рассказал, как относится к Жозе Моуринью

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (5 ноября, в 19:30 мск.) рассказал о своем отношении к Жозе Моуринью.

"Отношения между тренерами - это не важно. Мы должны уважать работу другого тренера. Мне не нравится говорить о другой ситуации.

Он мой соперник, а я его соперник. После игры все останется так же. Я уважаю его работу, он должен уважать мою. На этом остановлюсь", - сказал Конте.

Газета.Ru
Теги: Конте Моуринью
Сегодня, 09:56
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:14) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Как? Как к водителю двухэтажного автобуса.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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