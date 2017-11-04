Антонио Конте рассказал, как относится к Жозе Моуринью

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (5 ноября, в 19:30 мск.) рассказал о своем отношении к Жозе Моуринью."Отношения между тренерами - это не важно. Мы должны уважать работу другого тренера. Мне не нравится говорить о другой ситуации.Он мой соперник, а я его соперник. После игры все останется так же. Я уважаю его работу, он должен уважать мою. На этом остановлюсь", - сказал Конте.