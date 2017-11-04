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Эрнесто Вальверде: в этом сезоне английские клубы в Лиге чемпионов выглядят сильнее испанских

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался относительно результатов английских клубов в Лиге чемпионов.

"Английские клубы вновь стали грозной силой, хотя в последнее время они были не в состоянии доминировать. "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы.

Английские клубы всегда будут среди претендентов на победу. У них куча денег, отличные игроки и богатая история. Но это не означает, что испанские клубы слабее. Просто в прошлом сезоне сильнее были испанские команды, в этом – английские.

Вообще, провал английских клубов в последние годы в Лиге чемпионов - это парадокс", – передает слова Вальверде Goal.com.
Теги: Вальверде Барселона
Сегодня, 10:40
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