Эрнесто Вальверде: в этом сезоне английские клубы в Лиге чемпионов выглядят сильнее испанских

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался относительно результатов английских клубов в Лиге чемпионов."Английские клубы вновь стали грозной силой, хотя в последнее время они были не в состоянии доминировать. "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы.Английские клубы всегда будут среди претендентов на победу. У них куча денег, отличные игроки и богатая история. Но это не означает, что испанские клубы слабее. Просто в прошлом сезоне сильнее были испанские команды, в этом – английские.Вообще, провал английских клубов в последние годы в Лиге чемпионов - это парадокс", – передает слова Вальверде Goal.com.