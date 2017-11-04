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Михаил Меркулов: в игре с "Динамо" могли брать три очка

Защитник "Урала" Михаил Меркулов прокомментировал матч с "Динамо" (2:2) в рамках 16-го тура премьер-лиги.

"Конечно, есть разочарование. Мы могли брать три очка. С другой стороны, Грегор Балажиц спас игру, забил два очень хороших мяча. Думаю, ничья – справедливый результат.

Во втором тайме "Динамо" начало активно прессинговать, мы оказались не готовы к этому. Поле было очень скользким, отсюда ошибки. Не смогли привыкнуть к отскоку мяча, ноги ехали, принимать решение было трудно.

"Динамо" в конце хотело удержать победный счет. Начали падать футболисты, тянуть время, но это обычное дело в футболе", – сказал Меркулов в интервью клубному телевидению.
Теги: Урал Динамо
Сегодня, 10:55
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№1 Написал: Lacan (Сегодня, 11:07) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Должны быть рады очку!
Регистрация: 27.09.2011
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