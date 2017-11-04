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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Молодежка "Краснодара" в меньшинстве обыграла "Тосно"
"Краснодар" в матче 16-го тура чемпионата России среди молодежных команд одержал победу над "Тосно".
Молодежное первенство. 16 тур
"Тосно" - "Краснодар" - 0:1
Голы: Воробьёв, 25
"Тосно": Федосов, Абазов, Васильев, Лаврененко, Олишевский (Колюшко, 46), Калошин, Воздроганов, Манаев, Шумейко (Абраамян, 67), Костюков (Райфшнайдер, 46), Ярцев
"Краснодар": Адамов, Парадин, Стежко, Нестеренко, Гогличидзе, Текучёв (Халназаров, 72), Моргунов (Бочко, 46), Байрамян (Черчесов, 90), Воробьёв (Куражов, 84), Григорян (Черников, 57), Овсепян (Ивашин, 70)
Предупреждения: Гогличидзе, 15, Ярцев, 15, Парадин, 39, Байрамян, 39, Воздроганов, 42, Байрамян, 56, Нестеренко, 64, Васильев, 75, Халназаров, 84
Удаления: Парадин, 44.
Молодежное первенство. 16 тур
"Тосно" - "Краснодар" - 0:1
Голы: Воробьёв, 25
"Тосно": Федосов, Абазов, Васильев, Лаврененко, Олишевский (Колюшко, 46), Калошин, Воздроганов, Манаев, Шумейко (Абраамян, 67), Костюков (Райфшнайдер, 46), Ярцев
"Краснодар": Адамов, Парадин, Стежко, Нестеренко, Гогличидзе, Текучёв (Халназаров, 72), Моргунов (Бочко, 46), Байрамян (Черчесов, 90), Воробьёв (Куражов, 84), Григорян (Черников, 57), Овсепян (Ивашин, 70)
Предупреждения: Гогличидзе, 15, Ярцев, 15, Парадин, 39, Байрамян, 39, Воздроганов, 42, Байрамян, 56, Нестеренко, 64, Васильев, 75, Халназаров, 84
Удаления: Парадин, 44.
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