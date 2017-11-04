Александр Григорян: думаю, Бердыев выиграет еще не один чемпионат

Бывший главный тренер "Арарата" Александр Григорян оценил перспективы наставника "Рубина"."Безусловно, Бердыев не утратил чемпионских качеств. Есть нацеленность на результат, есть свое, тонкое понимание футбола. Поверьте, все изменится, когда этот "Рубин" полностью станет его командой. Думаю, это случится уже в следующем сезоне.На данный момент дело обстоит не совсем так, и в таких условиях Бердыев не всегда может проявить свои лучшие качества. Его тренерские методы будут работать. Команды Бердыева не всегда показывают смотрибельный футбол, но результата он будет добиваться. Думаю, он выиграет еще не один чемпионат.Совершенно очевидно, что ряд игроков нынешнего "Рубина" не устраивает тренера. Они не подходят ни под модель, ни под менталитет. Думаю, Курбан Бекиевич будет ждать трансферного окна. Но пока он делает ставку на ветеранов, прежних своих лидеров, чтобы держать команду в узде", - сказал Григорян в эфире программы "Все на футбол".