Клубы Халка и Витселя заняли второе и третье место в чемпионате Китая

"Цзянсу Сунин" одержал выездную победу над клубом "Шанхай СИПГ" (3:2) в матче заключительного тура чемпионата Китая.Этот результат позволил команде Фабио Капелло закончить сезон на 12-м месте. "Шанхай", за который выступают Халк, Оскар и Рикарду Карвалью, заняли итоговое второе место, дающее путевку в квалификационный раунд азиатской Лиги чемпионов."Тяньцзинь Цюаньцзянь", за который выступает Аксель Витсель, обыграл чемпиона "Гуанчжоу Эвергранд" со счетом 2:1 и поднялся на третье место, также дающее путевку в Лигу чемпионов.