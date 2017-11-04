Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Клубы Халка и Витселя заняли второе и третье место в чемпионате Китая

"Цзянсу Сунин" одержал выездную победу над клубом "Шанхай СИПГ" (3:2) в матче заключительного тура чемпионата Китая.

Этот результат позволил команде Фабио Капелло закончить сезон на 12-м месте. "Шанхай", за который выступают Халк, Оскар и Рикарду Карвалью, заняли итоговое второе место, дающее путевку в квалификационный раунд азиатской Лиги чемпионов.

"Тяньцзинь Цюаньцзянь", за который выступает Аксель Витсель, обыграл чемпиона "Гуанчжоу Эвергранд" со счетом 2:1 и поднялся на третье место, также дающее путевку в Лигу чемпионов.

Sportbox
Сегодня, 12:59
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: palach Питер (Сегодня, 13:33) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: victorrr
Капелло на 12 месте китайского чемпионата.. Вопрос: нахрена он там нужен?

Этот кусок футбольного говна офигенно умеет разводить на бабки. Думаю, что с ним по распилу удобно договариваться. Поэтому и у нас поработал и у косорылых.
Регистрация: 21.11.2006
№1 Написал: victorrr СПб (Сегодня, 13:12) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Капелло на 12 месте китайского чемпионата.. Вопрос: нахрена он там нужен???)))


--------------------
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. (М.И. Кутузов)
Регистрация: 26.09.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.