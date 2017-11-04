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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Защитник "Зенита" Маммана вызван в сборную Аргентины вместо Меркадо, получившего травму в матче со "Спартаком" (5)
"Тюмень" обыграла "Зенит-2" благодаря дублю Юсупова
"Зенит-2" дома потерпел поражение от "Тюмени" в матче 21-го тура первенства ФНЛ.
ФНЛ. 21 тур
"Зенит-2" - "Тюмень" - 1:2
Голы: Панюков, 27 (пен.), Юсупов, 60, 69
"Зенит-2": Бабурин, Бугриев, Зуев, Круговой, Пенчиков, Сиротов, Горулёв, Андреев (Некрасов, 65), Соловейчик (Прудников, 73), Панюков, Еловских (Плетнев, 33)
"Тюмень": Обухов, Маслов (Богатырев, 46), Гузь, Рябокобыленко, Павленко, Саламатов, Лешонок, Шляпкин, Чудин, Чуканов, Юсупов (Глухов, 84)
Предупреждения: Горулёв, 76.
ФНЛ. 21 тур
"Зенит-2" - "Тюмень" - 1:2
Голы: Панюков, 27 (пен.), Юсупов, 60, 69
"Зенит-2": Бабурин, Бугриев, Зуев, Круговой, Пенчиков, Сиротов, Горулёв, Андреев (Некрасов, 65), Соловейчик (Прудников, 73), Панюков, Еловских (Плетнев, 33)
"Тюмень": Обухов, Маслов (Богатырев, 46), Гузь, Рябокобыленко, Павленко, Саламатов, Лешонок, Шляпкин, Чудин, Чуканов, Юсупов (Глухов, 84)
Предупреждения: Горулёв, 76.
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