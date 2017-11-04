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"Тюмень" обыграла "Зенит-2" благодаря дублю Юсупова

"Зенит-2" дома потерпел поражение от "Тюмени" в матче 21-го тура первенства ФНЛ.

ФНЛ. 21 тур

"Зенит-2" - "Тюмень" - 1:2

Голы: Панюков, 27 (пен.), Юсупов, 60, 69

"Зенит-2": Бабурин, Бугриев, Зуев, Круговой, Пенчиков, Сиротов, Горулёв, Андреев (Некрасов, 65), Соловейчик (Прудников, 73), Панюков, Еловских (Плетнев, 33)

"Тюмень": Обухов, Маслов (Богатырев, 46), Гузь, Рябокобыленко, Павленко, Саламатов, Лешонок, Шляпкин, Чудин, Чуканов, Юсупов (Глухов, 84)

Предупреждения: Горулёв, 76.
Теги: Тюмень Зенит-2
Сегодня, 13:29
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:41) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
без аргентицев....Зенит не айс....ТЮМЕНЬ, спонсор зинки порвал "силу сибири"
Регистрация: 6.09.2013
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