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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Голубчиков: задержка матча? В "Луче" уже давно нет никаких неожиданностей
Исполнительный директор "Луч-Энергии" Александр Голубчиков рассказал о ситуацией с задержкой начала матча 21-го тура первенства ФНЛ с "Химками" (1:1).
– Команда провела собрание и решила задержать игру.
– Когда было проведено собрание?
– Об этом лучше у футболистов спросить. Может быть, оно было вчера, может, сегодня. Я не в курсе.
– Для вас решение игроков стало неожиданным?
– Поверьте мне, в "Луче" уже давно нет никаких неожиданностей.
– Какова задолженность на данный момент?
– Прядка двух месяцев.
– И как решается этот вопрос?
– Идет рабочий процесс.
– Задолженность есть и по зарплате, и по премиальным?
– У нас есть специфика премиальных. Мы их не платим после каждой игры. Они выплачиваются после кругов и так далее.
– Когда будут какие-то сдвиги по погашению задолженности?
– Все находится в рабочем процессе. С финансированием существуют сложности. Они как были, так и есть.
– Готовы к тому, что лига применит к вашему клубу санкции за задержку матча?
– Будет КДК, который вынесет решение. У нас не первый раз происходит задержка игры. Какое будет решение, такое и будет. Мы готовы абсолютно ко всему, – передает слова Голубчикова "СЭ".
– Команда провела собрание и решила задержать игру.
– Когда было проведено собрание?
– Об этом лучше у футболистов спросить. Может быть, оно было вчера, может, сегодня. Я не в курсе.
– Для вас решение игроков стало неожиданным?
– Поверьте мне, в "Луче" уже давно нет никаких неожиданностей.
– Какова задолженность на данный момент?
– Прядка двух месяцев.
– И как решается этот вопрос?
– Идет рабочий процесс.
– Задолженность есть и по зарплате, и по премиальным?
– У нас есть специфика премиальных. Мы их не платим после каждой игры. Они выплачиваются после кругов и так далее.
– Когда будут какие-то сдвиги по погашению задолженности?
– Все находится в рабочем процессе. С финансированием существуют сложности. Они как были, так и есть.
– Готовы к тому, что лига применит к вашему клубу санкции за задержку матча?
– Будет КДК, который вынесет решение. У нас не первый раз происходит задержка игры. Какое будет решение, такое и будет. Мы готовы абсолютно ко всему, – передает слова Голубчикова "СЭ".
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