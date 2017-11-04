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Зоран Тошич: считал, что завершу карьеру в ЦСКА, я просто не вписался в игровую модель

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич рассказал о своем выступлении за сербский клуб и причинах ухода из ЦСКА.

– Сильно уровень сербского чемпионата отличается от российского?

– Разница есть. Ваш сильнее сербского. У нас только две команды постоянно побеждают – "Партизан" и "Црвена Звезда". Всем остальным не по силам оказать конкуренцию этим клубам. У вас же пять-шесть команд ежегодно борются за первое место, и это гораздо интереснее.

Но в последнее время сербский чемпионат здорово прибавил. Это показывают результаты в еврокубках. Посмотрите, "Црвена" на выезде сыграла вничью с лондонским "Арсеналом". Мы претендуем на выход из группы. Так что не все так плохо.

– Продолжаете следить за ЦСКА?

– Конечно. Стараюсь смотреть каждую игру. Если нет возможности, то обязательно узнаю результат. Болею за красно-синих, желаю им успехов и побед в РФПЛ и Лиге чемпионов.

– Общаетесь с кем-то из армейцев?

– Да, со многими поддерживаю контакт. Я так много лет провел в ЦСКА, такое не забывается.

– Скучаете по болельщикам?

– Очень. Если честно, всегда считал, что завершу карьеру в ЦСКА. Но не получилось. Жалко, что больше не выступаю за армейцев.

– Уже прошло четыре месяца, как вы покинули ЦСКА. Нет обиды на руководство, что с вами так и не продлили контракт?

– Мы просто не договорились. Не успели найти понимания, и наши пути разошлись. Очень много писали о том, что я не согласился на понижение зарплаты и поэтому ушел. Это неправда! Вопрос денег вообще не стоял. И никаких обид на руководство ЦСКА нет и не будет. Мы остались в дружеских отношениях. Как уже сказал, я просто не вписался в новую игровую модель команды, – передает слова Тошича "СЭ".
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 13:49
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