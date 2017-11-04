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ЦСКА обыграл "Локомотив" в молодежном чемпионате

В матче 16-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Локомотив" дома уступил ЦСКА.

Молодежное первенство. 16 тур

"Локомотив" - ЦСКА - 1:3

Голы: Поникаров, 36, Козлов, 45, Пухов, 46, 60.

"Локомотив": Лобанцев, Маргасов, Шигорев (Кюрджиев, 75), Поникаров, Гюрджан, Галаджан, Стукалов, Кольтяпин, Карапузов, Чиканчи (Рубцов, 75), Шолох (Цаллагов, 61)

ЦСКА: Кырцан, Анисимов, Козлов, Леонов, Станиславлевич, Пухов (Мацхарашвили, 84), Гордюшенко, Маклаков, Жиронкин (Меренчуков, 74), Олейников (Неплюев, 88), Матвийчук

Предупреждения: Маргасов, 38
Теги: ЦСКА Локомотив
Сегодня, 14:26
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