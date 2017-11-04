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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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ЦСКА обыграл "Локомотив" в молодежном чемпионате
В матче 16-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Локомотив" дома уступил ЦСКА.
Молодежное первенство. 16 тур
"Локомотив" - ЦСКА - 1:3
Голы: Поникаров, 36, Козлов, 45, Пухов, 46, 60.
"Локомотив": Лобанцев, Маргасов, Шигорев (Кюрджиев, 75), Поникаров, Гюрджан, Галаджан, Стукалов, Кольтяпин, Карапузов, Чиканчи (Рубцов, 75), Шолох (Цаллагов, 61)
ЦСКА: Кырцан, Анисимов, Козлов, Леонов, Станиславлевич, Пухов (Мацхарашвили, 84), Гордюшенко, Маклаков, Жиронкин (Меренчуков, 74), Олейников (Неплюев, 88), Матвийчук
Предупреждения: Маргасов, 38
Молодежное первенство. 16 тур
"Локомотив" - ЦСКА - 1:3
Голы: Поникаров, 36, Козлов, 45, Пухов, 46, 60.
"Локомотив": Лобанцев, Маргасов, Шигорев (Кюрджиев, 75), Поникаров, Гюрджан, Галаджан, Стукалов, Кольтяпин, Карапузов, Чиканчи (Рубцов, 75), Шолох (Цаллагов, 61)
ЦСКА: Кырцан, Анисимов, Козлов, Леонов, Станиславлевич, Пухов (Мацхарашвили, 84), Гордюшенко, Маклаков, Жиронкин (Меренчуков, 74), Олейников (Неплюев, 88), Матвийчук
Предупреждения: Маргасов, 38
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