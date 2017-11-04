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Гильерме и Эдер не сыграют против ЦСКА

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что вратарь Гильерме и нападающий Эдер не сыграют в матче 16-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"Гильерме и Эдер не сыграют. Сейчас трудно говорить о сроках их восстановления", – цитирует Семина ТАСС.

Напомним, оба игрока получили травмы в матче Лиги Европы против "Шерифа" (1:2). У Гильерме диагностировано повреждение сухожилия прямой мышцы бедра, у Эдера – повреждение мышцы задней поверхности бедра.
Теги: Эдер Гильерме Локомотив
Сегодня, 14:33
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(2)
№4 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 15:41) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
1-0 и Медведев не виноват


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pfkegjbl 2
Ну это и так было понятно. Шанс для Медведева

Пока Медведев только из ворот вытаскивает.А сколько крику было о его необходимости сборной)Вся его сухая серия это оборона Ростова как и следовало ожидать,а по себе кипер весьма средний.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 14:51) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pfkegjbl 2
Ну это и так было понятно. Шанс для Медведева

Да это понятно. Маловато времени..
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 14:47) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну это и так было понятно. Шанс для Медведева


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
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